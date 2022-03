Jannseni auhind ootab kandidaate

Vabas vormis ettepanek, kus on lühidalt kirjas, kellele ja mille eest auhinda taotletakse, tuleb Pärnu linnavalitsusele esitada 25. aprilliks.

Jannseni auhind on asutatud 1994. aastal, et jäädvustada rahvusliku liikumise juhi ja Pärnu Postimehe asutaja Johann Voldemar Jannseni mälestust. Nagu on traditsiooniks kujunenud, antakse tunnustus laureaadile üle Jannseni sünniaastapäeval, 16. mail.