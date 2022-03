Kevadised päikesekiired sulatasid Lastestaadioni uisuplatsil jää

Pärnu spordikeskuse spordirajatiste juht Tair Anton selgitas, et uisuhooaja lõpetas soe ilm ja sellest tulenev jää halb kvaliteet. “Päike oli lihtsalt nii võimas, et sulatas kolmest kohast betooni välja,” lausus ta, lisades, et jää suurimad vaenlased ongi päike ja vihm.