Galerii ⟩ Ukraina lapsed maalisid üles selle, mis on neil südames

Vaid paaril pildil on kujutatud kurbust ja sõda – nii tanke kui rakette. Ühe sellise töö keskel on lapsed tules, mille kütteks kirstud. Vasakult tulevad tankid ja raketid ning paremal küljel tõusevad taeva poole lahkunute nutvad hinged.

Uue kunsti muuseumi asutaja Mark Soosaar vahendab pildi autori sõnu, et maalima hakates arvanud ta: kõik kujutavadki sõda. Kuid siis ta sai aru, et kõik kujutavad seda, mis on neil südames. Ja siis maalis temagi oma pildile juurde selle, mida kannab südames. Ehk mitte ainult sõda ise, vaid seegi, mis sellega kaasneb.