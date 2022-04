Netikelm pettis pärnumaalaselt välja suure rahasumma

Pärast andmete sisestamist ja registreerimist helistas naise telefonil vene keelt rääkiv mees, kes andis teada, et naisel on pangas kiirlaenufirma krediit ja laenust keeldumiseks peab ta sisestama saadetud kontrollkoodidele oma Smart-ID koodid. Seda naine tegigi.

Pärnu politseijaoskonna uurija Mari Tetsmanni sõnutsi on niisuguste petuskeemide puhul kõige keerulisem see, et kelmid esinevad üliveenvalt ja panevad väga teadlikudki inimesed enda kasuks infot väljastama. “Kõige olulisem on mitte sisestada oma Smart- või Mobiil-ID koode kellegi teise palvel, nende koodidega kinnitab inimene tehingu ja siis on seda sageli väga keeruline tagasi pöörata,” selgitas Tetsmann.