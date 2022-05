Kaasava eelarve potist jagub ampse osavaldadelegi

Kaasava eelarve eesmärk on rajada linnaruumi linlasi huvitavaid objekte, mis pakuvad avalikku hüve ja on enamiku ajast kõigile tasuta kasutada. Konkursi tulemusena valminud objektid ei tohi tuua kaasa ebamõistlikke kulusid linna järgmiste aastate eelarvetele.

Enne idee esitamist tasub mõelda, kas ettepanek vastab linnaarengu eesmärkidele ja aitab lahendada mõnd kohalikku probleemi. Seejuures tuleb oma mõtet hinnata perspektiivitundega: kui idee peaks võitma, kuidas mõjub see konkreetsele asukohale ja linnaruumile laiemalt. Analüüsida võiks sedagi, kui palju potentsiaalseid kasutajaid sel objektil on ja kas mõte on teostatav.