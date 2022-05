Mihkli kalmistu punamonument kadus üleöö

Seetõttu arvas ta, et päevasel ajal keegi monumenti sisse vehkimas ei käinud. “Arvatavasti viidi see ära ööl vastu laupäeva,” märkis ta.

Kalmistuvahi meelest kasutasid monumendi äraviijad traktorit. “Sõidetud on üle kalmistu aia,” kirjeldas ta sündmuskohta, märkides, et kalmistu aed on umbes põlvekõrgune. “Seal olid suured traktorijäljed.”