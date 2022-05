Põhja-Pärnumaa kustutas tuled

Valguse väljalülitamiseks valiti periood, kui ööd on kõige valgemad. Ettepaneku teinud abivallavanema Jaanus Rahula sõnutsi on tänavavalgustuse väljalülitamist kunagises Halinga vallas katsetatud. Sellega hoiab kokku 2000–4000 eurot. Abivallavanema kinnitusel on väikenegi raha vallale oluline.