Mehed jõudsid mõttele, et kui neljandik kuplist teha uksega avatavaks, on see meie kliimas kõige mõistlikum lahendus.

Teel Pärnus Rääma linnajaos asuvasse kodurestosse Kirss Toidul jääb silma omapärane kuppel. Restorani peremees Tanel Lilleste märgib, et kliendid on seda nimetatud nii püssikuuliks kui õhulaevaks. Tegelikult on see pärnakate disainitud aiamaja.