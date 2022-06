Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas maakohtu otsuse edasi

Puusild pole päri, nagu oleks ta keeldunud proovivõtmisest. Ta polnud nõus nimelt andma nina-neeluproovi, tuues üheks põhjuseks, et tal on esinenud ninaverejookse. Niisiis soovis Puusild teistsugust testimise meetodit. Seda aga talle ei võimaldatud ja Pärnu haigla vallandas töötaja mullu mais, mõni päev pärast vaktsineerimata töötajatele testimisnõude kehtestamist.

Advokaat juhtis maakohtus tähelepanu sellele, et tööandja ei kaalunud ühtegi teist võimalust ega arvestanud, et töötaja oli täitnud oma tööülesandeid mitme COVIDi-laine jooksul probleemideta.

Pärnu maakohus leidis, et sel ajal olid rangemad kontrollimeetmed haiglas vajalikud, sobivad ja proportsionaalsed ning töölepingu erakorraline ülesütlemine õige. Kohus nõustus Puusillaga selles suhtes, et igal inimesel on õigus oma tervisega seotud otsuseid vastu võtta. Ent kohus märkis, et tuleb arvestada ühiskonna huvidega. Samuti sellega, et vabadus ühes küsimuses võib tuua kaasa piirangud mõnes muus suhtes.