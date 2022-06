Vaadake, mis on õpilaste kümme lemmikut koolitoitu

Lode sõnutsi on koolitoitlustaja praegu tugeva surve all, kuna koolitoidu maksumus on aastaid paigal seisnud. Koolitoit vajab tähelepanu ja selget tulevikuvisiooni. Riigihangete põhimõtteid tuleb uuendada ja koolitoidu pakkumist peab juhtima keskselt. Samuti vajab koolitoidu rahastamine pidevat ülevaatamist või indekseerimist.

„Usun, et eesmärk on saavutatav, aga ainult süsteemselt planeerides, kõiki pooli, sealhulgas põllumehi ja tootjaid kaasates,” lausus Lode.

Möödunud aasta koolitoiduga rahulolu uuringust selgus, et kuus protsenti koolilastest on taimetoitlased ja kaks protsenti veganid. Ülejäänud 92 protsenti ei ole kumbki. Pool õpilastest ütlesid, et kõige olulisem on toitev koolilõuna, ja kolmandik soovib, et toit oleks tervislik. Eestimaine päritolu oli tähtis 11 protsendile õppuritest.