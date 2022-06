Galerii ja video ⟩ Ohutuspäeval näitasid oma oskusi märjad käpad

Põhjus, miks nad saavad tegutseda üksnes vabatahtlikena, peitub selles, et pole muudetud seadust, kus oleks välja toodud, et ka vetelpäästekoerad on teenistuskoerad. Seda on üritatud teha üle kümne aasta, kuid püüdlused on jooksnud liiva. Kui tundub, et asjad hakkavadki kuskile liikuma, siis vahetub minister ja tuleb teekonda otsast alustada. "Alla vandunud me veel pole," lausus Paas.