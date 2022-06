Jätke meelde ⟩ Selle märgi järgi tunnete ära varjumispaiga

Varjumine võib olla vajalik sõjalise ohu korral, aga ka muu hädaohu, näiteks ekstreemse ilma, suure põlengu, keemiarünnaku või massirahutuste korral. Erinevate ohtude puhul on ka käitumisjuhised erinevad, näiteks ekstreemsete ilmaolude korral piisab lihtsalt siseruumidesse minekust ja akende-uste sulgemisest. Seetõttu tuleb alati kuulata riigi antavaid juhiseid ning käituda nendele vastavalt.

Seni on Pärnumaal välja valitud viis varjumiskohta ja juunis saavad need vastava märgistusegi. Avalikud varjumiskohad on: