Majandusministeeriumi asekantslerina alustab tööd pärnakas

Särava sõnul on Eesti ettevõtluskeskkond maailmas tipptasemel. Pärnakas avaldas, et järgnevatel aastatel saab üha olulisemaks vastutustundlik areng ja rohepööre, millest on ettevõtjatel palju võita. “Tahan tuua riigi ja ettevõtjad ühe laua taha, et heas koostöös jõuda tulemusteni. Tunnen ettevõtete siseelu ja riigi toimimist, mis on näidanud, et kumbki pool ei saa eeldada, mida teine vajab, mistõttu vajame pidevat dialoogi ja ühiste prioriteetide seadmist,” lisas Särav.