Aasta õde Laura Oisalu: Raskeim on see, kui patsient jätab lihtsalt vastuvõtule tulemata

See tuli väga ootamatult ja esimese hooga mõtlesin, et uudisest teatanud Gerli Liivet teeb nalja. Ma olen õena töötanud suhteliselt lühikest aega ja tavaliselt saab selle tiitli keegi, kes on õenduses olnud ikka 15–20 aastat. Kui mõistsin, et tegu ei ole naljaga, olin enda üle väga uhke ja see oli lausa tiivustav. Ma ei ole kunagi teinud midagi tunnustuse saamise pärast, aga kui tunnustatakse, on see väga armas. See annab kinnitust, et teen õiget asja.