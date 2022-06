PILDID ⟩ Papiniidu sulaparkla leidis lahenduse

Toimetusele laekus teateid Pärnu Kaubamajaka külastajatelt, kes kurtsid, et parkla tagumises küljes on pigi üles sulanud. Kohalik kirjeldas, et must kleepuv kiht kattis kaubakeskuse juurde viivat teed juba eelmisel nädalal. Eriti hull oli olukord Papiniidu tänava pool.