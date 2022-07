Paljusid ootab teine tõhustusdoos

Tõhustusdoosi aeg sõltub nakatumiste arvust

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskus (ECDC) soovitab olemasolevatele andmetele tuginedes teise tõhustusdoosiga vaktsineerimist eelkõige üle 80aastastele inimestele, sest neil on immuunvastus vaktsineerimisel madalam ja risk põdeda COVID-19 haigust raskelt suurem. 60–79aastastele inimestele on teise tõhustusdoosi tegemine soovitav juhul, kui viiruse levik hakkab tõusma. Eesti andmedki näitavad, et COVID-19 tõttu haiglasse sattumise risk on suurem üle 60aastaste seas.