Pärnu kolledž plaanib sel aastal vastu võtta enam kui 240 üliõpilast, avaldusi on laekunud 782.

Praegu on üle Eesti koolides käimas avalduste esitamine ja sisseastumiskatsed. Mõnes kõrgema astme koolis on avalduste vastuvõtmine lõpetatud, teistes jällegi kestab. Populaarseimad erialad on vanad klassikud, kuid leiab üllatajaidki.