Munamäe skatepark lammutatakse plaanitust varem

Riigihanke üks tingimusi oli, et 1. juunist 15. augustini peab Pärnu kesklinnas asuvas Munamäe pargis olema kaeverahu. Seetõttu pidas linnavalitsus pärast vaidlustuskomisjoni otsust otstarbekamaks lükata ehitustegevuse algus augustisse ja remontida senised rajatised, et noored saaks parki suvel kasutada.

Praeguseks on selgunud, et juuni alguses remonditud skatepark on siiski liiga ohtlik. “Karkass on alt nii pehkinud, et ei saa enam sõitjaid peale lasta. Uue rulapargi ehitusgraafikut arvestades ei ole mõistlik vana lappida,” ütles linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Lauri Laur.