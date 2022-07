Sõitjate nurin reformib sõidugraafikuid

Pärnumaa ühistranspordikeskuses (PÜTK) tehtud järelkontrollist ja analüüsist selgus, et liini normaalse graafiku järgimise põhiprobleem on Pärnu linnas. “See sõltub, milline on liiklus, kuidas satuvad fooride tuled jne,” viitas PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu põhjusele, miks bussigraafikutes muudatusi teha tuleb. “Pärnu linna piirile on vaja jõuda paar minutit varem.”