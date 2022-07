Galerii ⟩ Pallilapseks pääsemise nimel käis tihe rebimine

“Pallilaste ülesanne on olla võistleja ja kohtuniku abiline ning tagada, et tennisepallid on õigel ajal õiges kohas,” ütles treener Evelin Vaino. Ta lisas, et väga oluline on olla tähelepanelik ja abivalmis ning pallilastel on oma osa selles, et mängud sujuksid ladusalt ja täpse ajagraafiku alusel.