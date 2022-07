Avatud talude päeva tõmbemagnetid olid Toris

Üleüldse paistsid Tori valla talud silma ja tõmbasid huvilisi ligi – kümnest enim külastatud kodumaakonna talukohast olid pooled just sealt.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on inimeste huvi maaelu vastu pidevalt kasvamas. “Maaelu edendamisel on meil kõigil oluline roll ning ma tänan südamest igaüht, kes avatud talude päeval enda kodu või ettevõtte väravad avas. Avatud talude päev toimub kahel järjestikusel päeval aastas, ent tegelikkuses on selle taga palju suurem töö ja hool, mida meie silmad alati ei näe,” tõdes minister.