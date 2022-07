Pärnust festivali külastama tulnud Raivo rääkis, et on Lamba Vestil teist korda. Mees tunnistas, et sööb lambaliha üldiselt väga harva. “Noorena sai seda rohkem söödud,” märkis ta ja lisas, et nüüd sai üle pika aja jälle proovitud. “Ma ei tundnud üldse seda spetsiifilist maitset,” kiitis mees ja ütles, et see oli sealihale väga hea vaheldus.