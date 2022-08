Hooletult tänavale jäetud tõuksid panid allkirju koguma

“Elektrilised tõukerattad on Eestis kiiresti kasutusele võetud. See on aga endaga kaasa toonud kontrollimatu kaose tänavatel ja põhjustanud palju kaebusi, kuna elektritõukerattad on sageli pargitud ebaseaduslikult või hooletult, takistades teisi liiklejaid,” märgivad tartlased Michelson ja Jänes oma algatuses.