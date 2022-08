Töötukassa pakub tasuta koolitusi juba töötavatelegi inimestele

Töötukassa Pärnumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Kristin Aus avaldas, et sügisel lähevad paljud tasemeõppesse või otsivad võimalusi end koolitada, kuid osa paraku ei teagi, et töötukassa saab neid sellel teekonnal aidata.

Eelkõige pakub asutus tuge nendele, kes on tööturul haavatavamad, näiteks puudub erialane haridus või on see aegunud, vähene eesti keele oskus, madal digipädevus, vanust üle 50 aasta või takistavad terviseprobleemid senises ametis jätkamist. Et sihtrühma kuulumine välja selgitada, soovitab Aus pöörduda karjäärinõustaja vastuvõtule.