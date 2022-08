Ranitsatoetus erineb vallati kaks korda

Esimese koolipäevani on jäänud mõni päev. Kohalikud omavalitsused ulatavad traditsiooniliselt abikäe esimesse klassi astujate vanematele, et koolitarvikute hankimine peresid jalust ei niidaks. Ranitsatoetust makstakse erinevalt: mõnel pool saavad esimesse klassi mineja vanemad rahalise toetuse, et see oma äranägemise järgi kulutada, ent on ka valdasid, kes on osa koolitarvikuid ise muretsenud või aitavad kinkekaardiga. Ühtekokku astub tänavu esialgsetel andmetel esimest korda kooliteed 918 last, neist ligemale kaks kolmandikku Pärnus.