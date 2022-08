Pärnu poiste loodud idufirmasse paigutati 56 miljonit dollarit

Noormeeste firma on loonud virtuaalsete avataride ehk arvutikasutajate minakuvandi põhja selliste virtuaalsete keskkondade tarbeks nagu Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi firma Meta loodav virtuaalne suhtluskeskkond Metaverse ja potentsiaalsed arvutimängud. Kasutajad saavad Ready Player Me kaudu kujundada oma tegelase, kes neid virtuaaloludes esindavad.

Andreessen Horowitzi partneri Jonathan Lai sõnutsi pöördusid nad Eesti tehnoloogiaettevõtte Ready Player Me poole investeeringu pakkumisega, sest nad usuvad, et tulevikus on eri süsteemide sidusus virtuaalmaailma toimimise aluseks. Ready Player Me on juba praegugi arendajate seas üks armastatumaid avatariplatvorme.