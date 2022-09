Galeriid ⟩ Pärnu suurima rahvaspordiürituse lükkasid käima ratastoolisõitjad ja lapsed

Koos Mariellaga jooksis distantsi läbi ka tema vanem üde Marit, kes mõne kuu pärast saab neljasesks. “Ta on väiksemale õele hea eeskuju,” kiitis tüdrukute ema. “Maria käib ja tantsu- ja ujumise trennis ja sporti teha talle meeldib. Tänagi käis ta enne ujumas ja jookseks ilmselt veelgi, kui saaks. Neil on hea eeskuju – vaneema, kes on käinud kahe silla jooksu pikka distantsi jooksmas. Küllap nemadki tulevad järgmistelegi jooksudele.”