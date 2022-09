Graafik ⟩ Pärnumaalased jäid ilma mitmest postiasutusest

Omniva kaubamärgi all tegutseva Eesti Posti postiasutuste kanali juht Piret Heinmets põhjendas sulgemist sellega, et e-kaubanduse kasvades on inimeste tarbimisharjumused muutunud: üha rohkem soovitakse saada-saata pakke automaadi kaudu. “See omakorda on vähendanud postiteenuste kasutamist postkontoris kohapeal,” selgitas ta.