PPA teenindussaali lahtiolekuaeg lüheneb

Kõigil tööpäevadel on teenindussaalis jätkuvalt võimalik kasutada digikioskit, kus saab teha tasuta dokumendifoto, anda sõrmejälgi ja allkirjanäidist, et esitada dokumenditaotlus iseteeninduses.

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt tõi välja, et järjest enam inimesi soovib passi ja ID-kaarti taotleda veebi teel, mistõttu PPA eesmärk on soodustada iseteeninduse ja digikioskite iseseisvat kasutamist. “Meie teeninduses on peamine teenus dokumentide taotlemine ja seda saab väga mugavalt teha just iseteeninduses,” kinnitas Kütt. Pärnumaal kasutab dokumenditaotlejatest iseteenindust ligemale pool.