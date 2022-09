Järelvaadatav ⟩ Linnavolikogus lüüakse lauale mitu umbusaldusavaldust

Eile koalitsioonilepingule alla kirjutanud valimisliidu Pärnu Ühendab, Reformierakonna ja Isamaa leer on lubanud esitada umbusaldusavalduse volikogu keskerakondlasest esimehele Andrei Korobeinikule, kes pärast võimuvahetust on jäänud opositsiooni. Umbusaldust soovitakse avaldada ka volikogu piirkondliku arengu komisjoni esimehele Hillar Talvikule, kes kuulub samuti Keskerakonna fraktsiooni.

Opositsiooni suurim jõud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) teatas, et umbusaldusest ei pääse ka linnapea Romek Kosenkranius. Avalduse järgi on umbusaldamise ajend pikema aja jooksul valetamist, seaduste rikkumist ja korruptsiooni soosiv linnajuhtimine, mistõttu Pärnu linn on saanud nii otsest rahalist kui mainekahju. Umbusaldusele andsid allkirja 15 volikogu liiget.