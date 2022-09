Graafik ⟩ Nakatumine pidurdus, aga haigestuvad üha nooremad

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam rääkis, et Pärnumaal on aktiivne koroonakolle ühes hooldekodudest, kus on viis nakatunut. “Üllatab, kuid samal ajal väga rõõmustab see, et nakatumine lasteaedades ja koolides on jäänud tagasihoidlikuks,” avaldas Juhkam heameelt.