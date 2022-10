Paikusel ootab avastamist maastikurattarada

Rada laiub enamasti politseikooli ja Paide maantee vahelisel võsaga kaetud alal, loogeldes korraks Västriku tänava kergliiklusteele ja võimaldades seal hinge tõmmata. Kuna tegu on loodusliku rajaga, on see aasta ringi kasutatav. Vaid lumisel talvel ja varakevadel tuleb pisut oodata, et vesi rajalt taanduks.