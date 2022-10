Politsei lattu seisma jäänud omanikuta rattad jõuavad Ukraina pagulasteni

Nüüd on need jalgrattad Pärnu linnavalitsuse kaudu jõudnud PKHKsse, kus lukkseppade õppejõud Marek Aleinik ja tema õpilased need sõidukorda seadsid ja uute helkurite ja tuledega varustasid.

Eesmärk on anda sõiduvahendid Ukraina sõjapõgenikele, kuid et ukrainlased on kümnest rattast vaid kolme suhtes soovi avaldanud, jäävad ülejäänud seitse kutsehariduskeskuse õpilaskodu elanike kasutada. “Jäime sügise peale natukene, keegi tegi isegi nalja, et vahetame suuskade vastu,” naljatas PKHK tehnikaõppeosakonna juhataja Jüri Puidet ukrainlaste oodatust leigema huvi kohta.