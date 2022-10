Toidupoed maksavad peale, et kaup kliendi koduukseni toimetada

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski avaldas, et Pärnumaa on esimene piirkond, kuhu pärast Tallinnas ja Harjumaal avatud toidukauba kojuvedu laieneti. Pärnus toimetab jaekett oma e-poe staabiga kohapealgi, komplekteerides kaupa Suurejõe Selveris.

Veski tunnistas, et koroonapiirangutega seotud kasvanud nõudlus on mõnevõrra langenud, aga aasta teises pooles on tellimuste hulk jälle tõusuteel. Seejuures on Pärnu tellimuste populaarsuse poolest kogu riigis kolmas piirkond Tartu ja Tallinna järel.