Korrakaitsjad väntasid hukkunud ametikaaslaste mälestuseks üle 100 kilomeetri

Mälestussõidu peakorraldaja politsei vaneminspektor Kreete Johani sõnul on mälestussõit austusavaldus politseinikele, kes on teenistuskohustusi täites hukkunud. “On oluline meeles pidada inimesi, kes pühendasid oma elu turvatunde loomisele ning Eestit oma töö ja pingutuste läbi turvalisemaks muutsid,” lausus ta.

Kahjuks on lühikese aja jooksul saanud Mäo politseinike mälestustahvel täiendust ja viimase aasta jooksul on meie seast lahkunud veel kaks inimest. “Politseinikele on valus iga kolleegi kaotus ja ka tänane sõit on meie viis, kuidas nende inimeste mälestust elus hoida,“ kirjeldas Johani.