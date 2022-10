Järjekordse väikekooli kohal sõuavad murepilved

Pärnjõe kool on ühe lasteaiarühmaga üheksaklassiline kool Vändra piirkonnas, kus käesoleval õppeaastal nõuab tarkust taga 46 last. Aasta-aastalt on nende arv kahanenud.

Põhja-Pärnumaa valla haridus- ja noortevaldkonna arengukavas on esile toodud, et prognooside kohaselt langus jätkub. Kümne aasta pärast läheb valla peale kokku 1. klassi umbes 60 last. Vallas on kuus kooli: Vändra gümnaasium, Pärnu-Jaagupi põhikool, Tootsi lasteaed-põhikool, Juurikaru põhikool, Pärnjõe kool ja Kergu lasteaed-algkool.

Kahanev õpilaste hulk tähendab ka rahakraanide ahtamaks jäämist. Arengukavas on nimetatud, et riigi eraldatav palgatoetus ei kata juba praegu ei põhikooli- ega gümnaasiumiõpetajate töötasu.