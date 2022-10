Prokurör: Jõhkrutsev alaealine on eelnevalt lahendamata probleemi tagajärg

Mõne päevaga on korrakaitsjateni jõudnud kaks Pärnumaal toimunud peksmist, milles mõlemas olid jõhkrutsejaks alaealised neiud. Politsei alustas mõlema juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi järgi. Ühe juhtumi puhul on esitatud kahtlustus ka ähvardamises.

Germann avaldas, et osa kahtlustatavatena kinni peetud alaealistest on varemgi politseiga kokku puutunud, kuid kriminaalkorras neid varem karistatud ei ole. Uurimise käigus kuulatakse tunnistajatena üle kõik vägivallatsemist pealt näinud inimesed ja kui kogutud tõenditest ilmneb, et keegi veel on kuritegudes kuidagi osalenud, reageerib politsei sellelegi.

“Kriminaalmenetlus alaealise toime pandud kuriteo uurimiseks on kahjuks eelnevalt lahendamata probleemi tagajärg,” tõdes Germann. “Kui alaealine on jõudnud nii kaugele, et ta muutub eakaaslase suhtes jõhkraks ja vägivaldseks, pole teda ümbritsevad täiskasvanud suutnud õigel ajal lapse probleemidele reageerida."

Vanemprokuröri sõnutsi on just täiskasvanute ülesanne väljakujunevaid noori eeskuju kaudu mõjutada, toetada ja usaldada, et ühelgi noorel ei tekiks isegi mõtet end teiste peal vägivallatsedes välja elada. Kui aga mõni noor on nii kaugele jõudnud, siis politsei ja prokuratuur reageerivad sellele ning selgitavad välja, kuidas on kõige mõjusam konkreetset õigusrikkujat mõjutada. Selleks tehakse uurimise käigus koostööd kohaliku omavalitsuse, pedagoogide, lastekaitsespetsialistide, õigusrikkuja lähedaste ja paljude teistega.

Vanemprokurör paneb südamele, et kui keegi näeb internetis levimas vägivalda kujutavaid videosid, tuleb sellest politseile teada anda. Politsei saab video põhjal kahtlustatavad välja selgitada ja kinni pidada ning teha endast oleneva, et juhtunuga seotud inimesed oma tegude eest vastutaksid.

Kui korrakaitsjad jäävad osapoolte tuvastamisega hätta, siis palutakse avalikkuse abi. Sellisel juhul valib politsei parima viisi, võttes arvesse kannatanu heaolu ja kaitset. Germann tõi välja, et hädas olevat kannatanut kujutava video levitamine võib rohkem kannatusi põhjustada ja mõjuda taasohvristavalt.