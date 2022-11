Pärnakaks on sel aastal saanud üle poole tuhande ukrainlase

Võrdluse aluseks on võetud rahvastikuregistri andmed Pärnu linna kui asustusüksuse (ilma osavaldadeta) kohta. 1. jaanuaril oli Pärnusse sisse kirjutatud 425 Ukraina kodakondsusega inimest (373 täiskasvanut ja 52 last), 1. novembril 936 (679 täiskasvanut ja 257 last).

Suurenenud on määratlemata kodakondsusega elanike arv: aasta alguses oli neid 498 ja novembri algul 669. Samal ajal on vähenenud Venemaa kodakondsusega inimeste hulk, keda aasta alguses oli 1030 ja praegu on 984.

Pärnus elab 59 kodakondsusega inimesi. Kõige rohkem on Eesti kodakondseid (34 692), järgnevad Venemaa, Ukraina ja määratlemata kodakondsusega elanikud.

Kui Venemaa, Ukraina ja määratlemata kodakondsusega elanikud kõrvale jätta, siis moodustavad teiste riikide kodakondsete pingerea Soome, Läti, Moldova, Valgevene, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, India, Rootsi, USA, Prantsusmaa, Hiina ja Rumeenia elanikud. Ülejäänud riikide kodanike arv jääb alla kümne.