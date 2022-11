Pärnumaa iduettevõtete käive kasvas üle kolmandiku võrra

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnutsi jätkavad Pärnumaa iduettevõtted jõudsat kasvu hoolimata keerulisesest ajast. “Eestil on väga tugev rahvusvaheline maine ja rasketel aegadel töötab aastatega rajatud kindel vundament meie kasuks,” kinnitas Peeterson. Lisades, et tema arvates on suur roll kohalikel iduettevõtjatelgi, kes korduvalt tõestavad investoritele, klientidele ja töötajatele, et nad suudavad kiiresti kohaneda, ja on osanud muutunud olud ja turuseisu enda kasuks pöörata.