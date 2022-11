Raeküla kooli kehalise kasvatuse õpetaja Uko Kõrge rääkis, et kuigi lund napib, siis suusatada juba saab. “Klassikarada veel kahjuks ei ole, lapsed ei oska eriti uisutehnikat, õpime alles,” märkis ta.

Kõrge kogemust mööda jõuavad tublimad ühe koolitunniga läbida kolmekilomeetrise ringi. Suusavarustus on koolis olemas, nii et seda vabandust pole, et suusad jäid koju.