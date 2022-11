Toris minnakse tõrvikurongkäigus kalmistule

“Nüüd on Tori naised jõudnud nii kaugele, et kokku on saanud kümme nime ja tegusad naised soovivad oma jaoskonda luua,” ütles Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna aseesinaine Ivi Korju. “See, et omal ajal on selline jaoskond olemas olnud, tuli asjaosalistena üllatusena. Nii tuli asutamine ümber nimetada taasasutamiseks või taastamiseks, mis kõlab muidugi palju uhkemalt.”