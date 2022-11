Kabli lasteaia lapsed veedavad juba kolmandat aastat oma päevi hoopis Metsapoolel. Kohalik külaselts haaras mullu initsiatiivi ja tellis lasteaiahoone projekti. Vald sai riigilt toetuse, ehitamaks liginullenergiahoone. Aprillist alates on vald korraldanud kolm hanget ehitaja leidmiseks, kuid kõik need on nurjunud.