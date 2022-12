Pärnumaal vaat et pole kooli, kus kedagi ei kiusata

Metsapoole põhikooli, Jõõpre kooli ja Are kooli uuringus osalenud 8. klassi õpilased kinnitasid kõik, et nad ei ole koolis korduvat kiusamist kogenud. Õpilastel paluti hinnata, kas viimase kahe nädala jooksul on teised õpilased koolis talle meelega haiget teinud, näiteks löönud, tõuganud, temaga norinud või teda mõnitanud, tema asju lõhkunud, temalt midagi ära võtnud või teda internetis solvanud või ähvardanud.