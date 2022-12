Galerii ⟩ Kuninga tänava kooli õu jäi jõulupeolistele kitsaks

Kuninga tänava kooli asedirektori Siiri Paasma sõnade kohaselt pani see mõtlema, kuidas järgmisel aastal esinemiskohta täiustada. “Lapsevanemaid ja linnarahvastki oli tõesti palju ja tagantpoolt polnud lauljaid-tantsijaid hästi näha. Mõtlesime, et tuleval aastal peame maapinnast kõrgema lava ehitama,” rääkis ta.

Paasma sõnutsi on üritus kahel aastal niivõrd menukaks osutunud, et sellest võiks kujuneda traditsioon.

Kui mullusel esimesel Jõuluvalgusel mõtles koolipere, et pärast koroonaaega tahavad inimesed kodunt välja, siis tänavu ei uskunud nad oma silmi, et rahvast muudkui tuleb ja tuleb.

“Et see aasta kogunes jälle nii palju rahvast, siis ei olnud see koroonajärgse aja tunne, et saame-jälle-kokku, vaid inimesed tahavadki sellist pidu. Meeldiv oli kuulda kiidusõnu neilt, kelle lapsed käivad mujal koolides. Akadeemiline jõulukontsert saalis on ju samuti tore, aga selline kogu perega ühisoleminegi meeldib väga,” lausus Paasma.