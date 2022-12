Lumi sundis linnavalitsust kriisikoosolekule

Pärnu keskuslinna teehooldaja on AS TREV-2 Grupp. Ettevõtte Lääne piirkonna juht Andres Koger andis kriisikomisjonile ülevaate olukorrast. Tema info kohaselt on väljas pea 30 teehooldusmasinat. Esmalt lükatakse lahti põhitänavad ja tagatakse juurdepääs olulistele objektidele, seejärel võetakse ette kõrvaltänavad ja kolmandas etapis elurajoonide siseteed.