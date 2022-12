Üks projekt ja mitu viisi vääniknoorte õigele teele juhtimiseks

Tempo peab olema niisugune, et tasapisi toimuks muutus, mis jääks püsima, aga see peaks olema noorele sobiv.

Riskikäitumisega noortega kokku puutuvad spetsialistid tõdevad, et pahuksisse sattunud noorukid on näidanud end suurepäraste juhtidena. Nad on sattunud halba seltskonda või saanud oma eduelamuse ja eneseväljenduse negatiivsetest kanalitest. Norrakate rahastusel paar aastat väldanud projekt “Alaealiste õigusrikkujate süsteemi muutmine” on tõestanud, et noori on võimalik suunata õigele rajale.