Pärnu sadam ootab jäämurdjat

Transpordiameti teatel on Pärnu lahel tekkinud jääkate ning tugevate tuulte mõjul on jää osaliselt rüsistunud. Seetõttu on transpordiameti jäämurde koordinaatori Martin Kaarjärve selgitusel ballastis laevadel raskendatud ligipääs sadamale, pikaajaline ilmateade näitab miinuskraadide jätkumist.