Gripi puhul on oluline, et peretohter saaks võimalikult kiiresti kirjutada välja õige ravimi.

Viirushaiguste hooaeg on täies hoos. Terviseameti andmetel on COVID-19 ja gripi levik Eestis laialdane ja jätkab kasvu. Nii perearstide kui nõuandetelefonid on viimasel ajal punased.