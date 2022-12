Ettevaatust! Jäävihm võib muuta liiklusolud väga keeruliseks

Ennelõunal on jäävihma oht suur Lääne-Eestis, pärastlõunal Kesk- ning õhtul Ida-Eestis.

Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt levib soojem õhumass päeva jooksul üle Eesti. See toob kaasa õhutemperatuuri tõusu ja kõrge jäävihma võimaluse.

“Liiklusolud võivad muutuda sellistes ilmastikutingimustes väga keeruliseks. Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega,” ütles transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht. “Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja valida sõidukiirus vastavalt teeoludele.”