Apteekidest on otsas lastel palavikku alandavad siirupid.

Viirushaiguste hooaeg on haripunktis. Laste haigestumus grippi ja muudesse ülemiste hingamisteede haigustesse on viimaste aastate kõrgeim, kuid apteekidest on otsas lastele mõeldud palavikualandajad.